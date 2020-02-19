Занесенные снегом дороги к пограничным пропускам в Челябинской области расчистили

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Занесенные снегом дороги, ведущие к двум из трех пунктов пропуска через российско-казахстанскую границу в Челябинской области, удалось расчистить от снежных заносов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

По данным синоптиков, вечером 18 февраля в отдельных районах Челябинской области наблюдалось усиление ветра до 25 м/с, которое сопровождалось метелями, снегопадами. На дорогах образовались снежные переметы, из-за чего транспорт не мог пересечь границу через пункты "Мариинский" и "Николаевка".

"Участки дорог к "Мариинскому" и "Николаевке" расчищены. На текущий момент все пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.