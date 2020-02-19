Попова: правила биологической безопасности в тюменском центре соблюдались неукоснительно

"Я хочу отметить, что правила биологической безопасности были соблюдены неукоснительно. Нет заболеваний ни среди тех, за кем наблюдали, нет ни малейшего нарушения здоровья у тех, кто обеспечивал это медицинское наблюдение, ни у тех, кто обеспечивал качественное проживание в обсервационном центре. Это хороший результат, это большой результат. Это важный опыт", - сказала она.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правила биологической безопасности в реабилитационном центре под Тюменью, куда были эвакуированы граждане РФ и других стран из китайской провинции Хубэй, соблюдались во время карантина неукоснительно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала " Россия-24 " в среду.

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Попова отметила, что сотрудники, обслуживающие санаторий, из-за карантина в течение двух недель также не покидали здание. "Я бы хотела сказать, что эти люди - герои. То, что они сделали, - это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора поблагодарила всех сотрудников центра, а также губернатора Тюменской области за обеспечение биологической безопасности на высоком уровне и организацию "качественного пребывания людей в столь непростых условиях".

Военные самолеты 5 февраля доставили более 140 человек, среди которых были граждане РФ, других стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Во вторник, 18 февраля, глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что по результатам итоговых анализов коронавирусная инфекция не выявлена у тех, кто находился на карантине в санатории "Градостроитель".