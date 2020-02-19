Минздрав РФ поблагодарил медиков из Тюмени за помощь с эвакуированными из Уханя

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил грамотами и благодарственными письмами сотрудников медучреждений Тюмени, помогавших эвакуированным гражданам из китайской провинции Хубэй. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства.

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых граждане РФ, других стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Карантинный период завершен, до конца 19 февраля большинство граждан самолетом или поездом отправятся по домам. Шесть человек выразили желание задержаться и осмотреть город.

"За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи российским гражданам, эвакуированным из Китайской Народной Республики, в соответствии с приказом министра здравоохранения Российской Федерации, сотрудникам медучреждений Тюмени, задействованным в карантинных мероприятиях, руководству и специалистам областного департамента здравоохранения, территориального органа Роспотребнадзора вручены почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ, благодарности и благодарственные письма министра здравоохранения", - говорится в сообщении.

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль также поблагодарил всех, кто помогал эвакуированным, и поздравил россиян с окончанием карантина. "Я поздравляю наших россиян, у которых закончился карантин. Я хочу сказать слова благодарности тюменцам за то, что они сделали все необходимое, гостеприимно и спокойно, для того, чтобы карантин закончился. Я хочу сказать большое спасибо очень многим: правительству, нашей армии, Роспотребнадзору, Росздравнадзору, Министерству здравоохранения. Вот так всей страной мы боремся за своих", - цитирует его пресс-служба ОНФ.

Благодарность всем, кто участвовал в организации работы госпиталя, выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор. "Хотел бы сказать слова благодарности, всем, кто этот период времени работал в этой сложной обстановке. На тот момент мы были самым подготовленным регионом с точки зрения инфраструктуры, обеспечения мер безопасности. Пришлось собрать людей на работу на особых условиях. Это требовало устойчивости, крепких нервов, и вы все молодцы", - сказал Моор.

В новость внесены изменения (19:30 мск) - добавлен комментарий губернатора региона.