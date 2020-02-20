Угроза минирования школ и детсадов в Екатеринбурге не подтвердилась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Угроза минирования школ и детских садов Екатеринбурга не подтвердилась. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента образования города в четверг.

Ранее Единая дежурная диспетчерская служба сообщила в городской департамент образования, что поступила информация о минировании всех образовательных организаций.

"Проверены все муниципальные образовательные организации города, угроз не обнаружено", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение о минировании всех школ и детских садов города также поступало в департамент образования 15 и 23 января. Тогда полиция опасных предметов также не обнаружила.