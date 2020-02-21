В регионах Уральского федерального округа ожидается короткое похолодание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Похолодание после оттепели ожидается в регионах Уральского федерального округа. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах и МЧС по региону.

"До конца месяца больших похолоданий не ожидается, на несколько градусов понизится температура уже завтра [в Свердловской области]. Температура воздуха в ночные часы составит минус 5-7 градусов", - сказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, отметив, что похожая ситуация ожидается в Курганской и Челябинской областях.

По данным Уральского управления, в Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшой снегопад, гололед, а 24 февраля возможны метели. По данным Курганского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе прогнозируются туман и мокрый снег. В пресс-службе МЧС по Челябинской области сообщили о снеге, гололеде, а в МЧС по Тюменской области - о небольших осадках в виде снега.

Ощутимое похолодание ожидается в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По данным регионального гидрометцентра, с 23 по 28 февраля ожидается похолодание до минус 20 градусов. "С 23 по 28 февраля ожидается погода нестабильного характера с частыми колебаниями режима температуры и осадков. Ожидается снег от небольшого до умеренного, гололедные явления", - говорится в сообщении синоптиков.

Из-за установившейся ранее теплой погоды в ХМАО снесли ледовые городки на центральной площади Ханты-Мансийска и еще одном районе города - Самарово. По данным регионального гидрометцентра, в четверг в Ханты-Мансийске зафиксирована температура в плюс два градуса.