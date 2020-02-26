Эвакуированных из-за пожара воспитанников школы-интерната на Урале доставили домой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Дети, которых из-за пожара эвакуировали из школы-интерната в селе Бутке Талицкого городского округа Свердловской области, доставлены домой. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник Буткинской управы Талицкого городского округа Светлана Казакова.

"Дети дома. К шести утра всех вывезли из здания культурно-досугового центра. Все дети абсолютно в порядке", - сказала Казакова.

Интернат, по словам Казаковой, закрыт как минимум до субботы, когда будет принято решение о дальнейших действиях.

31 человека, из них 29 детей, эвакуировали из здания школы-интерната в селе Бутке из-за пожара в среду ночью. Огнем повреждена кровля и чердачное перекрытие двухэтажного здания учреждения, площадь пожара составила 30 кв. метров. Все дети после пожара были доставлены в здание местного культурного центра.

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подтвердили, что учащиеся Буткинской школы-интерната доставлены к родителям и законным представителям и находятся дома. Организовано дистанционное обучение, каждого ребенка удаленно сопровождают педагоги.

Нарушений в школе-интернате не было

Предписаний по устранению каких-либо нарушений, связанных с пожарной безопасностью, в школе-интернате не было. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в среду.

"Предписаний по устранению каких-либо нарушений, связанных с пожарной безопасностью, в школе не было. В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области в связи с происшествием создана специальная комиссия, представители которой уже направлены в село Бутка Талицкого района в том числе для того, чтобы сформировать план действий для организации образовательного процесса в дальнейшем", - сказали в департаменте.