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Школу-интернат в Свердловской области эвакуировали из-за пожара

Его площадь составила 30 кв. м

ТАСС, 26 февраля. Более 30 человек эвакуировали из здания школы-интерната в селе Бутка Свердловской области из-за пожара. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Всего был эвакуирован 31 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет. Огнем повреждена кровля и чердачное перекрытие двухэтажного здания школы-интерната", - говорится в сообщении.

Работа интерната приостановлена. Всех детей автобусом доставили в здание местного культурного центра. Пожарные ведут проливку конструкций здания.

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РоссияСвердловская область
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