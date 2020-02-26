Школу-интернат в Свердловской области эвакуировали из-за пожара

ТАСС, 26 февраля. Более 30 человек эвакуировали из здания школы-интерната в селе Бутка Свердловской области из-за пожара. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Всего был эвакуирован 31 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет. Огнем повреждена кровля и чердачное перекрытие двухэтажного здания школы-интерната", - говорится в сообщении.

Работа интерната приостановлена. Всех детей автобусом доставили в здание местного культурного центра. Пожарные ведут проливку конструкций здания.