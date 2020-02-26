В Челябинской области избрали меру пресечения напавшим на станцию скорой помощи в Озерске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Четверым задержанным по подозрению в нападении на станцию скорой медицинской помощи в Озерске избрана мера пресечения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД России по региону.

"Сотрудниками управления МВД России по ЗАТО город Озерск и сотрудниками Росгвардии установлены все участники произошедшего в отделении скорой помощи инцидента, в результате которого пострадали медицинские работники. Все четверо подозреваемых задержаны, им избраны меры пресечения: двое заключены под стражу, еще двое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По обстоятельствам совершенных хулиганских действий группой лиц по предварительному сговору в управлении МВД РФ по Озерску возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Нападение произошло в ночь на 15 февраля. В медицинское учреждение приехали молодые люди, предположительно, у них был похожий на арбалет предмет. Они стали требовать у сотрудников результаты анализов одного из водителей, которого ранее задержали за рулем в нетрезвом виде и привезли на медицинское освидетельствование, а затем напали на медиков.