Экс-главе Миасса смягчили наказание

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда в среду отменила штраф и изменила вид исправительного учреждения бывшему главе Миасса Челябинской области Геннадию Васькову, осужденному в 2019 году за превышение должностных полномочий и покушение на взятку при покупке помещения детского сада. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облсуда.

В конце ноября 2019 года Миасский городской суд признал Васькова виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере"). Ему было назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок шесть лет.

"Суд апелляционной инстанции исключил дополнительное наказание в виде штрафа, изменил категорию преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ с особо тяжкого на тяжкое, что повлекло изменение вида исправительного учреждения на колонию общего режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, в 2017 году в Миассе Васьков, превышая свои должностные полномочия, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, непригодного для размещения в нем детского сада. Кроме того, он вел переговоры о получении 1 млн рублей в качестве взятки.

Васьков вступил в должность главы Миасса в декабре 2015 года. В мае 2018-го его отправили в отставку после того, как губернатору стало известно о результатах проверки контрольно-счетной палаты, которая вскрыла махинации со зданием для детского сада.