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В Челябинской области потушили пожар в цехе с пиломатериалами

Площадь возгорания составила 600 кв. метров

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Спасатели в деревне Казанцево Челябинской области потушили пожар, возникший в цехе пиломатериалов на площади 600 кв. метров, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

Сведения о пожаре в цехе поступили спасателям утром в пятницу. На момент прибытия подразделений пожарной охраны горели открытым пламенем пиломатериалы и оборудование в производственном одноэтажном здании, огонь был локализован на площади 600 кв. метров.

"Ликвидация открытого горения была в 08:06 (06:06 мск). Полная ликвидация - 11:28 (09:28 мск)", - сказали в пресс-центре.

По данным управления, погибших и пострадавших при пожаре нет. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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РоссияЧелябинская область
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