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Распространение коронавируса нового типа

Свердловские власти предпримут меры безопасности к ИННОПРОМу из-за коронавируса

Международная промышленная выставка должна пройти в Екатеринбурге 7-10 июля
Посетители на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, июль 2019 г. Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Посетители на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, июль 2019 г.
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области выполнят все необходимые меры безопасности, связанные со вспышкой коронавируса, при подготовке к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2020. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов.

Из-за вспышки коронавируса ранее было принято решение не проводить Петербургский международный экономический форум в 2020 году, который должен был пройти с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. По этой же причине с апреля был перенесен Ялтинский международный экономический форум. Он может пройти, по данным оргкомитета, осенью 2020 года или в апреле 2021 года. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге 7-10 июля и, как ожидается, привлечет 48 тыс. участников.

"В регионе создан штаб с развитием ситуации по этой инфекции. Все мероприятия будут выполняться в неукоснительном порядке. Все меры безопасности будут выполнены, и мы реализуем все мероприятия, которые предписывается делать", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о том, какие меры будут приняты властями при подготовке к ИННОПРОМу с учетом ситуации с коронавирусом.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус, она является самой крупной промышленной выставкой страны. Странами-партнерами в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор выставки - Минпромторг РФ. Параллельно власти региона готовятся к очередному Российско-китайскому ЭКСПО.

"Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы отслеживать ситуацию, чтобы сделать проведение комфортным, безопасным. Но самое главное, что сейчас мы будем делать обязательную работу, будем готовиться и проводить те мероприятия, которые должно проводить. Уровень представленности будет не ниже, чем в прошлом году", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о возможной отмене "Иннопрома" из-за коронавируса.

По его словам, ситуация с коронавирусом не повлияет на подготовку к проведению девятой Российско-киргизской межрегиональной конференции, которая пройдет в сентябре 2020 года в Екатеринбурге. В частности, состоится визит делегации Свердловской области в Киргизию в апреле. Решение о проведении перекрестного года было принято в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию в марте 2019 года. Он отмечал, что программа года включает более 200 мероприятий, которые пройдут в России и Киргизии и будут нацелены на активизацию двустороннего взаимодействия. В частности, речь шла о проведении межрегиональной конференции в Екатеринбурге.

О вирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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