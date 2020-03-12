Суд в Тюмени приговорил к восьми годам колонии грабителя банка

ТАСС, 12 марта. Центральный районный суд в Тюмени приговорил к восьми годам колонии ограбившего в сентябре 2019 года отделение банка мужчину. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Мужчина похитил 1,2 млн рублей. Его задержали через месяц.

"Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Тюмени. Он признан виновными в разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с учетом возмещения взыскал с него более 1 млн рублей в пользу банка", - говорится в сообщении.