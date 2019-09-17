В Тюмени ограбили отделение банка "Открытие"

ТАСС, 17 сентября. Неизвестный мужчина ограбил отделение одного из коммерческих банков в Тюмени. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 10:50 (08:50 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства в коммерческой организации, расположенной на ул. Щербакова Тюмени", - сказали в главке.

На место преступления выехали оперативники регионального ГУ МВД. "Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к совершенному преступлению", - добавили в ведомстве.

В свою очередь пресс-секретарь банка "Открытие" по Уральскому федерального округу Сергей Антонов пояснил, что ЧП произошло в одном из отделений этой кредитной организации, похищено около 1,2 млн рублей. "В ходе происшествия никто из клиентов или сотрудников банка не пострадал. Похищенные деньги - это деньги банка, они были застрахованы. Офис планирует возобновить работу после 15:00 (13:00 мск)", - добавил собеседник агентства.