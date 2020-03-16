Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом жителя Тюменской области

15 марта количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 59 до 63. Один из четырех новых случаев выявлен у жителя Тюменской области.

ТАСС, 16 марта. Состояние заразившегося коронавирусом жителя Тюменской области оценивается как стабильное. Он проходит лечение в областной инфекционной клинической больнице, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"На сегодня есть один случай подтверждения коронавирусной инфекции. Мужчина прилетел из отпуска. Он проходит лечение в областной инфекционной клинической больнице, состояние у него стабильное. У ближайших родственников, которые были в контакте, взяты анализы, они отрицательные. Работа по другим контактным лицам проводится", - сказали в пресс-службе.

В регионе 31 января уже был зарегистрирован случай коронавируса у китайской студентки, 11 февраля она была выписана после полного выздоровления. У тех, кто с ней контактировал, вирус выявлен не был.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.