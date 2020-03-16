{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом жителя Тюменской области

В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что оно оценивается как стабильное

ТАСС, 16 марта. Состояние заразившегося коронавирусом жителя Тюменской области оценивается как стабильное. Он проходит лечение в областной инфекционной клинической больнице, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

15 марта количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 59 до 63. Один из четырех новых случаев выявлен у жителя Тюменской области.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"На сегодня есть один случай подтверждения коронавирусной инфекции. Мужчина прилетел из отпуска. Он проходит лечение в областной инфекционной клинической больнице, состояние у него стабильное. У ближайших родственников, которые были в контакте, взяты анализы, они отрицательные. Работа по другим контактным лицам проводится", - сказали в пресс-службе.

В регионе 31 января уже был зарегистрирован случай коронавируса у китайской студентки, 11 февраля она была выписана после полного выздоровления. У тех, кто с ней контактировал, вирус выявлен не был.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
РоссияТюменская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Дворкович: на шахматном турнире претендентов приняты все меры по профилактике коронавируса
Турнир откроется в Екатеринбурге в понедельник, во вторник будет сыгран первый тур
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС