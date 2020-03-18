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Распространение коронавируса нового типа

В Свердловской области откроют новые лаборатории для проверки людей на коронавирус

Они появятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Дополнительные лаборатории откроют в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле для проверки людей на коронавирус. На данный момент в день в Свердловской области могут делать 300 исследований, после открытия центров можно проводить до 900 исследований, сообщил в среду журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован 17 марта в Свердловской области. Девушка вернулась 12 марта из-за границы.

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"Дополнительные лаборатории - это Екатеринбург и Нижний Тагил. <…> Сейчас наша мощность - это 300 исследований в сутки при работе в круглосуточном режиме, с добавлением трех лабораторий - около 800-900 исследований", - сказал Козловских. Он добавил, что они открываются заблаговременно, чтобы обеспечить необходимые мощности в случае увеличения числа заболевших. Также после их открытия люди смогут добровольно сдать анализы на коронавирус, но только в случае, если есть основания полагать, что они заражены, например, они контактировали с иностранцами, все анализы будут бесплатными.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что в интернете стали появляться предложения за деньги сдать анализы на коронавирус. Это предлагают мошенники. Данной деятельностью занимаются только государственные организации.

Кроме того, в метро, на автовокзале, на ж/д вокзале и терминале внутренних рейсов аэропорта Кольцово в Екатеринбурге планируется установить тепловизоры, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Кинотеатры пока не продают больше 50 билетов в один зал, торговые центры закрывать не планируется. Также Козловских уточнил, что в городе организована усиленная дезинфекция общественного транспорта.

Ситуация с заболевшей

Все контакты заболевшей коронавирусом в Екатеринбурге уже отслежены. "Отследили все, начиная с самолета, вплоть до рассадки, кто и где находился, какие места были свободны и заняты. В соответствии с этим были определены категории пассажиров, по ним проводятся мероприятия. Мы знаем, каким транспортом она уехала домой, мы знаем, с кем она контактировала около 1,5 суток, контакты минимальны. Она работала дистанционно, на работу не вышла, фактически находилась дома", - сказал Козловских, уточнив, что она находится в "хорошем состоянии".

Он добавил, девушка сама обратилась на "горячую линию", поэтому и удалось выявить случай заболевания. Всего в больницах находятся 55 человек с подозрением на коронавирус. Они имеют симптомы ОРВИ, вернулись из неблагополучных стран.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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