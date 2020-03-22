На Урале снимают сериал о самоизоляции во время пандемии

ТАСС, 22 марта. Сериал о самоизолируемых начали снимать жители Урала из-за угрозы коронавируса и необходимости ограничения контактов. Ранее власти ряда регионов Урала запретили диспансеризацию и профосмотры, работу кинотеатров и других общественных мест, призывая жителей ограничить свои контакты и меньше выходить из дома без необходимости. В этой связи уральцы организуют новые способы своего досуга вне стен культурных заведений. Помимо работы над сериалом о самоизолируемых, они придумывают челленжди для школьников.
В Уральском федеральном округе с 15 марта официально зафиксировано 15 случаев заражения новым коронавирусом: девять - в Свердловской области, по два в ХМАО и Тюменской области, по одному - в Челябинской и Курганской областях. Еще один случай был зафиксирован в конце января в Тюменской области, девушка выздоровела в феврале.
Новые ограничения
Для безопасности жителей в Свердловской области отменили проведение диспансеризации и профилактических осмотров - их могут проходить теперь только ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также те, кому медосмотр необходим для трудоустройства. В регионе временно приостанавливают и работу кинотеатров. А в соседнем Ханты-Мансийском округе губернатор Наталья Комарова призвала временно закрыть кальянные, которые, по ее словам, несут особую угрозу в связи с коронавирусом.
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских обратилась к имеющим контакты с иностранцами предприятиям региона, запретив проводить совместные семинары, встречи и конференции в оффлайн.
В Курганской области родителей просят не пускать детей в кинотеатры и торговые центры из-за нового коронавируса, отмечает пресс-служба губернатора области. А во Дворце молодежи в Екатеринбурге - федеральная инновационная площадка - отменили все массовые образовательные, деловые, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия - все отделения и центры дворца перешли на неопределенное время на дистанционную форму обучения.
Самоизолируемые на досуге
Уральцы не отчаиваются и в сложившейся ситуации сами организуют досуг для себя и жителей округа, создавая творческие проекты и высказываясь о своем видении проблемы. Так, с легкой руки екатеринбургских уличных художников Ромы Инка и Егора Вастова, на набережной в центре города напротив здания правительства Свердловской области появилась метровая молекула коронавируса. Молодые люди раскрасили один из гранитных шаров на набережной и прикрепили к нему "короны", имитриуя гигантский вирус. Но, как отмечает один из авторов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", коронавирус "прожил" на набережной недолго. Коммунальщики смыли его, и художники надеются, что в реальной жизни медики так же оперативно справятся болезнью.
Как сообщили в оперативном штабе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, здесь запустили сериал о самоизоляции людей, которые приехали из-за границы. Главным героем первой серии стал боксер Альберт Батыргазиев - он вместе со своим тренером Русланом Куштановым недавно вернулся в Нижневартовск из Лондона. Мужчина завоевал путевку на Олимпиаду в Токио, но, в связи с распространением коронавируса, вопрос ее проведения остается под вопросом. Спортсмен принял решение о самоизоляции и на своем примере рассказал, что это такое. Создатели видео планируют продолжить работу и снять новые серии.
Сотрудники курганского детского технопарка "Кванториум", чтобы дистанционно занять школьников, приняли решение проводить образовательные челленджи, погружая детей в атмосферу соревнования, общения в режиме реального времени при помощи стриминговых сервисов. Ребята могут изучать робототехнику, используя программу-конструктор для моделирования различных сборок, оттачивать навыки инженерного проектирования, например, в "Компас 3Д", сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.