{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На Урале снимают сериал о самоизоляции во время пандемии

Главным героем первой серии стал боксер Альберт Батыргазиев, который вместе с тренером вернулся в Нижневартовск из Лондона

ТАСС, 22 марта. Сериал о самоизолируемых начали снимать жители Урала из-за угрозы коронавируса и необходимости ограничения контактов. Ранее власти ряда регионов Урала запретили диспансеризацию и профосмотры, работу кинотеатров и других общественных мест, призывая жителей ограничить свои контакты и меньше выходить из дома без необходимости. В этой связи уральцы организуют новые способы своего досуга вне стен культурных заведений. Помимо работы над сериалом о самоизолируемых, они придумывают челленжди для школьников.

В Уральском федеральном округе с 15 марта официально зафиксировано 15 случаев заражения новым коронавирусом: девять - в Свердловской области, по два в ХМАО и Тюменской области, по одному - в Челябинской и Курганской областях. Еще один случай был зафиксирован в конце января в Тюменской области, девушка выздоровела в феврале.

Новые ограничения

Для безопасности жителей в Свердловской области отменили проведение диспансеризации и профилактических осмотров - их могут проходить теперь только ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также те, кому медосмотр необходим для трудоустройства. В регионе временно приостанавливают и работу кинотеатров. А в соседнем Ханты-Мансийском округе губернатор Наталья Комарова призвала временно закрыть кальянные, которые, по ее словам, несут особую угрозу в связи с коронавирусом.

На эту тему
Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских обратилась к имеющим контакты с иностранцами предприятиям региона, запретив проводить совместные семинары, встречи и конференции в оффлайн.

В Курганской области родителей просят не пускать детей в кинотеатры и торговые центры из-за нового коронавируса, отмечает пресс-служба губернатора области. А во Дворце молодежи в Екатеринбурге - федеральная инновационная площадка - отменили все массовые образовательные, деловые, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия - все отделения и центры дворца перешли на неопределенное время на дистанционную форму обучения.

Самоизолируемые на досуге

Уральцы не отчаиваются и в сложившейся ситуации сами организуют досуг для себя и жителей округа, создавая творческие проекты и высказываясь о своем видении проблемы. Так, с легкой руки екатеринбургских уличных художников Ромы Инка и Егора Вастова, на набережной в центре города напротив здания правительства Свердловской области появилась метровая молекула коронавируса. Молодые люди раскрасили один из гранитных шаров на набережной и прикрепили к нему "короны", имитриуя гигантский вирус. Но, как отмечает один из авторов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", коронавирус "прожил" на набережной недолго. Коммунальщики смыли его, и художники надеются, что в реальной жизни медики так же оперативно справятся болезнью.

Как сообщили в оперативном штабе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, здесь запустили сериал о самоизоляции людей, которые приехали из-за границы. Главным героем первой серии стал боксер Альберт Батыргазиев - он вместе со своим тренером Русланом Куштановым недавно вернулся в Нижневартовск из Лондона. Мужчина завоевал путевку на Олимпиаду в Токио, но, в связи с распространением коронавируса, вопрос ее проведения остается под вопросом. Спортсмен принял решение о самоизоляции и на своем примере рассказал, что это такое. Создатели видео планируют продолжить работу и снять новые серии.

Сотрудники курганского детского технопарка "Кванториум", чтобы дистанционно занять школьников, приняли решение проводить образовательные челленджи, погружая детей в атмосферу соревнования, общения в режиме реального времени при помощи стриминговых сервисов. Ребята могут изучать робототехнику, используя программу-конструктор для моделирования различных сборок, оттачивать навыки инженерного проектирования, например, в "Компас 3Д", сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Число "заминированных" в России самолетов увеличилось до восьми
Ранее злоумышленники сообщали об угрозе взрыва на борту трех самолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС