На Урале снимают сериал о самоизоляции во время пандемии

ТАСС, 22 марта. Сериал о самоизолируемых начали снимать жители Урала из-за угрозы коронавируса и необходимости ограничения контактов. Ранее власти ряда регионов Урала запретили диспансеризацию и профосмотры, работу кинотеатров и других общественных мест, призывая жителей ограничить свои контакты и меньше выходить из дома без необходимости. В этой связи уральцы организуют новые способы своего досуга вне стен культурных заведений. Помимо работы над сериалом о самоизолируемых, они придумывают челленжди для школьников.

В Уральском федеральном округе с 15 марта официально зафиксировано 15 случаев заражения новым коронавирусом: девять - в Свердловской области, по два в ХМАО и Тюменской области, по одному - в Челябинской и Курганской областях. Еще один случай был зафиксирован в конце января в Тюменской области, девушка выздоровела в феврале.

Новые ограничения

Для безопасности жителей в Свердловской области отменили проведение диспансеризации и профилактических осмотров - их могут проходить теперь только ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также те, кому медосмотр необходим для трудоустройства. В регионе временно приостанавливают и работу кинотеатров. А в соседнем Ханты-Мансийском округе губернатор Наталья Комарова призвала временно закрыть кальянные, которые, по ее словам, несут особую угрозу в связи с коронавирусом.