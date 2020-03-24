С отколовшейся льдины в Свердловской области спасены 350 рыбаков

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Спасатели сняли с льдины в акватории Белоярского водохранилища в Свердловской области 350 рыбаков, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 10:38 спасательная операция завершена, она продолжалась чуть больше часа. Эвакуировано 350 рыбаков с отколовшейся льдины", - сказали в ведомстве.

Пострадавших нет. В операции были задействованы три плавсредства и 18 спасателей службы спасения города Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.