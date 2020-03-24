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С отколовшейся льдины в Свердловской области спасены 350 рыбаков

В результате инцидента пострадавших нет
Описание
© ГУ МЧС России по Свердловской области

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Спасатели сняли с льдины в акватории Белоярского водохранилища в Свердловской области 350 рыбаков, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 10:38 спасательная операция завершена, она продолжалась чуть больше часа. Эвакуировано 350 рыбаков с отколовшейся льдины", - сказали в ведомстве.

Пострадавших нет. В операции были задействованы три плавсредства и 18 спасателей службы спасения города Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Теги
РоссияСвердловская область
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