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Распространение коронавируса нового типа

Изолированных вахтовиков с Бованенковского месторождения 30 марта выпишут из больницы

По данным департамента здравоохранения Ямала, повторные тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Двадцать вахтовиков, эвакуированных с Бованенковского месторождения, и ранее госпитализированных под наблюдение с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы, будут выписаны в понедельник. Об этом говорится в сообщении на корпоративно портале "Газпром добыча Надым".

"Повторные тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат", - сообщили в департамент здравоохранения ЯНАО.

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Решение по дальнейшим перемещениям вахтовиков будет принимать работодатель - компания "Газпром центрэнергогаз".

Объекты промбазы бурения Бованенковского месторождения, изолированные на период карантина, перейдут на работу в штатном режиме. В ограниченном режиме возобновляет функционирование аэропорт. Отправлять на объекты сменный персонал не планируется, а доставлять будут только промышленные грузы и продукты питания.

В настоящее время прорабатывается график движения воздушных судов для организации выезда людей, которым необходимо быть дома по семейным обстоятельствам, у которых истекает предельный срок вахты - 3 месяца. Это касается работников подрядных организаций, среди персонала "Газпром добыча Надым" таких нет.

Ранее "Газпром добыча Надым" с 27 марта полностью прекратил смену вахтового персонала как для своих работников, так и для подрядных организаций. Вахтовики, которые уже заехали на объекты, останутся там как минимум до середины мая.

Добыча на Бованенковском месторождении ведется в штатном режиме, добавили в компании.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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