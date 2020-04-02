В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге дома, в результате которого в ночь на 27 марта в Екатеринбурге погибли восемь человек, задержан. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Ранним утром 2 апреля сотрудниками полиции из подразделения ГИБДД на месте очередного возгорания дома барачного типа в Екатеринбурге задержан по подозрению в поджоге домов 28-летний ранее несудимый местный житель. Инспекторы ДПС передали его сыщикам уголовного розыска, а те, проанализировав имеющуюся ранее полученную информацию, пришли к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное отношение к серии резонансных поджогов жилых домов", - сказал он, добавив, что речь идет в том числе о поджоге жилого дома на улице Омской в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области уточнили, что подозреваемый допрашивается следователем, после чего планируется предъявление задержанному мужчине обвинения. Он пройдет судебную психиатрическую экспертизу. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотив преступлений в настоящее время выясняется.

Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, восьмой умер в больнице. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек. Всего в одном районе за март было восемь пожаров в бараках.