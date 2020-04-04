Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области выросло до 26

ТАСС, 4 апреля. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Челябинской области возросло за сутки на три человека и достигло 26. Двое выздоровели, сообщил в субботу во время прямого эфира на своей странице в Instagram губернатор региона Алексей Текслер.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Всего на Урале подтверждено 106 случаев, больше всего в Свердловской области - 39 случаев. На втором месте Челябинская область с 26 случаями, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ с 16 случаями, далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ с 12 случаями, потом Тюменская область с 11 случаями, в Курганской области два случая.

"Всего за последние сутки [коронавирус] подтвержден у троих земляков, таким образом, общее количество подтвержденных диагнозов стало 26. Четыре человека были выписаны, из них двое - за последние сутки", - сказал он.

По словам Текслера, семеро зараженных не имеют клинических признаков заболевания, у четверых есть пневмония, остальные чувствуют себя удовлетворительно

В России по состоянию на 3 апреля было зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск 3 апреля, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.