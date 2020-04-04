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Пандемия коронавируса нового типа

Трамваи и троллейбусы в Челябинске будут ходить только утром и вечером из-за коронавируса

Новый режим работы общественного транспорта будет действовать с 4 по 19 апреля

ТАСС, 4 апреля. Трамваи и троллейбусы в Челябинске из-за резкого снижения пассажиропотока, вызванного ограничительными мерами, будут ходить только утром и вечером. При этом количество транспорта на линии в часы работы будет прежним, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте городской администрации.

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В Челябинской области зарегистрировано 26 случаев коронавируса, на данный момент 13 человек находится на лечении в Челябинске.

"В связи с резко сократившимся пассажиропотоком в Челябинске временно ограничено движение электротранспорта в дневное время. В период с 4 по 19 апреля движение маршрутов электротранспорта будет организовано следующим образом: в утреннее время с 05:00 до 09:00 местного времени, в вечернее - с 16:00 до 21:00. При этом количество подвижного состава на линии в часы работы осталось прежним", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что муниципальные автобусы будут работать в прежнем режиме.

В России по состоянию на 3 апреля было зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск 3 апреля, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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