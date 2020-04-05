Дело возбудили после гибели детей при пожаре в жилом доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей при пожаре в жилом доме в Свердловской области. Региональная прокуратура поставила на контроль ход расследования, сообщили в воскресенье в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщали, что трое детей погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в результате пожара в частном доме в селе Елань в Свердловской области.

"Прокуратура района поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при тушении были обнаружены тела двух девочек двух и пяти лет и одного мальчика - восьми лет. Двое мальчиков - 10 месяцев и восьми лет - доставлены в больницу с отравлением угарным газом и термическими ожогами. "По предварительной информации, дети находились дома с матерью и ее сожителем, которые в пожаре не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.