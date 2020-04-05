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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловские власти обеспечат горячим питанием врачей, лечащих пациентов с коронавирусом

Горячее питание также предоставят для персонала подстанций скорой медицинской помощи Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области обеспечат врачей, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, горячим питанием. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе областного Минздрава.

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"По поручению губернатора Евгения Куйвашева министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым с сегодняшнего дня организовано обеспечение бесплатным питанием сотрудников больниц, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и в наблюдении за контактными (ЦКГБ №6, ЦГБ №20, ГКБ №40). А с завтрашнего дня бесплатным питанием будут обеспечиваться все подстанции скорой медицинской помощи города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В Свердловской области зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Тринадцать человек выписаны после выздоровления.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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