Свердловские власти обеспечат горячим питанием врачей, лечащих пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области обеспечат врачей, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, горячим питанием. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе областного Минздрава.

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"По поручению губернатора Евгения Куйвашева министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым с сегодняшнего дня организовано обеспечение бесплатным питанием сотрудников больниц, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и в наблюдении за контактными (ЦКГБ №6, ЦГБ №20, ГКБ №40). А с завтрашнего дня бесплатным питанием будут обеспечиваться все подстанции скорой медицинской помощи города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В Свердловской области зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Тринадцать человек выписаны после выздоровления.