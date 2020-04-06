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Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт Салехарда возобновил работу после закрытия на дезинфекцию

Дезинфекцию проводили из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников
Аэропорт Салехарда Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Аэропорт Салехарда
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 6 апреля. Аэропорт Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возобновил работу после закрытия на дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 3 апреля сообщил о закрытии аэропорта в Салехарде для дезинфекции из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников.

"Сегодня, 6 апреля, возобновил работу аэропорт города Салехарда, закрывавшийся на прошедших выходных для дезинфекции. Авиакомпания "Ямал" возобновила продажу билетов, а также изменила правила их приобретения на прилет в города Ямала: теперь нет необходимости направлять заявки, билеты можно купить на сайте и в кассах АSТ (Авиаспецтехнология)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, в регионе зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Все заразившиеся граждане являются жителями поселка Пангоды.

 

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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