Военкоматы ушли на удаленку, бездомным купят продукты. Главное о коронавирусе за 5 апреля

Россия
- Всего заразившихся - 5 389 человек. Выздоровевших - 355, погибших - 45.
- Нижний Новгород вышел на третье место в России по числу заражений коронавирусом в сутки.
- Порядка 26 тыс. российских граждан, находящихся за границей, заполнили форму для возвращения на родину или получения необходимой помощи.
- Эксперты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России, вызванную последствиями пандемии и падением цен на нефть.
- Минкомсвязь РФ и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию.
- Пациентов клиник, которые будут перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, переведут в другие медучреждения.
- Правительство РФ поручило Минпромторгу в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации.
- Россия безвозмездно передала Белоруссии 10 тыс. тестовых систем, определяющих заражение новым коронавирусом. 12 тыс. тест-систем на тех же условиях отправили в Азербайджан.
- Из Москвы в Париж на специальном рейсе Air France сегодня вылетели 170 европейцев.
- Все сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы.
Москва
- Случаев заражения - 3 893.
- Частоту движения общественного транспорта увеличили для того, чтобы позволить москвичам соблюдать социальную дистанцию во время необходимых поездок.
- Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 37 городских округов Подмосковья, больше всего случаев в Одинцово и Люберцах.
- В Подмосковье уточнили перечень предприятий, которые могут продолжить работать при режиме всеобщей самоизоляции.
- Салоны красоты и косметические салоны Подмосковья, имеющие медицинскую лицензию, смогут продолжить работу.
- В Москве дополнительно закупят продукты для бездомных.
Мир
- Всего заразившихся - почти 1, 2 млн. человек. Выздоровевших - 246 тыс., погибших - 64 тыс.
- Первый случай заражения коронавирусом выявили в Южном Судане.
- Евросоюз потеряет 2,5 - 3% ВВП за месяц самоизоляции граждан.
- Япония хочет в три раза увеличить запасы сильного препарата от гриппа "Фавипиравир", а США создают запасают противомалярийное лекарство гидроксихлорохин. Их, возможно, будут применять в борьбе с новым коронавирусом.
- Эксперты из США предрекли глобальный продовольственный кризис из-за пандемии COVID-2019.
- Тысячу военных отправят в Нью-Йорк для помощи в борьбе с пандемией.
- С начала марта Китай экспортировал медицинских товаров на $1,5 млрд.
- Азербайджан с воскресенья закрывает границы.
- Власти ОАЭ продлят визы находящимся на территории страны иностранцам до конца года.
- Власти Сингапура начали бесплатную раздачу медицинских масок. Крупнейший выставочный комплекс города-государства готовят для инфицированных коронавирусом с легкими формами заболевания.
- Высший совет мусульманских богословов Афганистана запретил верующим посещать молитвы в мечетях и другие многолюдные собрания.