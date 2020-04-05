Военкоматы ушли на удаленку, бездомным купят продукты. Главное о коронавирусе за 5 апреля

Пандемия коронавируса нового типа

Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

Можно ли в период карантина в магазин за продуктами, в поликлинику или в метро? Рассказываем обо всех мерах, которые введены в столице для сдерживания распространения коронавирусной инфекции

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