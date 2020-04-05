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Пандемия коронавируса нового типа

Военкоматы ушли на удаленку, бездомным купят продукты. Главное о коронавирусе за 5 апреля

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главное о коронавирусе в Москве, России и мире

Россия

  • Всего заразившихся - 5 389 человек. Выздоровевших - 355, погибших - 45.
  • Нижний Новгород вышел на третье место в России по числу заражений коронавирусом в сутки.
  • Порядка 26 тыс. российских граждан, находящихся за границей, заполнили форму для возвращения на родину или получения необходимой помощи.
  • Эксперты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России, вызванную последствиями пандемии и падением цен на нефть. 
  • Минкомсвязь РФ и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию.
  • Пациентов клиник, которые будут перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, переведут в другие медучреждения.
  • Правительство РФ поручило Минпромторгу в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации.
  • Россия безвозмездно передала Белоруссии 10 тыс. тестовых систем, определяющих заражение новым коронавирусом. 12 тыс. тест-систем на тех же условиях отправили в Азербайджан.
  • Из Москвы в Париж на специальном рейсе Air France сегодня вылетели 170 европейцев. 
  • Все сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы.

Москва

  • Случаев заражения - 3 893.
  • Частоту движения общественного транспорта увеличили для того, чтобы позволить москвичам соблюдать социальную дистанцию во время необходимых поездок.
  • Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 37 городских округов Подмосковья, больше всего случаев в Одинцово и Люберцах.
  • В Подмосковье уточнили перечень предприятий, которые могут продолжить работать при режиме всеобщей самоизоляции.
  • Салоны красоты и косметические салоны Подмосковья, имеющие медицинскую лицензию, смогут продолжить работу.
  • В Москве дополнительно закупят продукты для бездомных.

Мир

  • Всего заразившихся - почти 1, 2 млн. человек. Выздоровевших - 246 тыс., погибших - 64 тыс.
  • Первый случай заражения коронавирусом выявили в Южном Судане.
  • Евросоюз потеряет 2,5 - 3% ВВП за месяц самоизоляции граждан.
  • Япония хочет в три раза увеличить запасы сильного препарата от гриппа "Фавипиравир", а США создают запасают противомалярийное лекарство гидроксихлорохин. Их, возможно, будут применять в борьбе с новым коронавирусом.
  • Эксперты из США предрекли глобальный продовольственный кризис из-за пандемии COVID-2019.
  • Тысячу военных отправят в Нью-Йорк для помощи в борьбе с пандемией.
  • С начала марта Китай экспортировал медицинских товаров на $1,5 млрд.
  • Азербайджан с воскресенья закрывает границы.
  • Власти ОАЭ продлят визы находящимся на территории страны иностранцам до конца года.
  • Власти Сингапура начали бесплатную раздачу медицинских масок. Крупнейший выставочный комплекс города-государства готовят для инфицированных коронавирусом с легкими формами заболевания. 
  • Высший совет мусульманских богословов Афганистана запретил верующим посещать молитвы в мечетях и другие многолюдные собрания.
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Пандемия коронавируса нового типа
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