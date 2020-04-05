Число округов Подмосковья с зараженными коронавирусом увеличилось до 37

ТАСС, 5 апреля. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 37 городских округов Подмосковья, больше всего случаев в Одинцово и Люберцах. Об этом сообщил в воскресенье оперштаб региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В частности, в Люберцах зафиксированы 19 инфицированных, в Одинцово - 29, еще 15 случаев выявлены в Балашихе, 18 - в Красногорске. По 16 случаев зарегистрировано в Ленинском округе и Химках, 14 - в Мытищах, 12 - в Раменском, восемь в Истре. По семь - в Долгопрудном и Лобне, по шесть - в Дмитрове, Котельниках и Пушкине.

Пять заражений регистрируется в Реутове, по четыре - в Жуковском, Сергиевом Посаде и Коломне, три в Домодедово, Солнечногорске и Королеве, два в Дубне, Фрязине, Протвине и Лыткарине. И по одному - в Егорьевске, Воскресенске, Лотошино, Луховицах, Ивантеевке, Ногинске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Талдоме и Щелкове. Таким образом, всего случаи заражения инфекцией зафиксированы в 37 округах региона, в то время как накануне они регистрировались в 34-х.

"Еще 76 человек, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани и из Вьетнама, находятся на лечении в подмосковных стационарах. Проходившие лечение в Московской области гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны", - добавили в штабе.

Всего количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье на данный момент составляет 305.