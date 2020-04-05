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Пандемия коронавируса нового типа

Подмосковье разрешило оказывать услуги по медлицензии при режиме повышенной готовности

Временная приостановка работы также не коснется услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Салоны красоты, косметические и иные, работающие в Подмосковье непосредственно с клиентами и имеющие на такую деятельность медицинскую лицензию, смогут продолжить работу во время введенного режима повышенной готовности. Об этом сообщается в субботу в опубликованном указе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Приостановить... до 1 мая работу салонов... за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности", - значится в документе.

Кроме того, документом разрешена работа специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия и оборудование.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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