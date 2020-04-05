В Подмосковье утвердили перечень предприятий, которые могут продолжить работать

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое уточняет перечень предприятий, которые могут продолжить работать при режиме всеобщей самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"Большая часть областных предприятий, организаций продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска либо часть переведена на дистанционную работу. Уточнен перечень предприятий и организаций, которые могут функционировать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к таким предприятиям относятся непрерывно действующие организации, которые не могут остановить свою деятельность в связи с производственно-техническими условиями; организации, обеспечивающие граждан продовольствием и непродовольственными товарами первой необходимости, а также организации, оказывающие им складские и логистические услуги; организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС; строительный комплекс.

"Сбор и обобщение информации о работающих организациях организован посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области", - говорится в сообщении.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.