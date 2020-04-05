Нижний Новгород вышел на третье место в России по числу заражений коронавирусом в сутки

ТАСС, 5 апреля. Число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в Нижегородской области за сутки увеличилось до 47 - подтверждены 22 новых случая заражения, по этому показателю в России в воскресенье регион уступил только Москве и Московской области. В других субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) новых инфицированных нет, общее число подтвержденных в округе случаев превышает 210, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Новые случаи

По состоянию на 5 апреля 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Нижегородской области, общее число пациентов с этим диагнозом достигло 47, из которых выписаны четверо. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, ситуация остается под контролем, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. "На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился в изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждения из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая. Изначально были установлены контакты этих пациентов и приняты все необходимые профилактические меры", - цитирует пресс-служба губернатора области Глеба Никитина.

Данные оперштаба Кировской области в воскресенье не совпали с информацией федерального центра, по данным которого новых случаев заражения в области нет. Местные власти сообщили о двух новых случаях подтвержденного COVID 19. Это мужчина и женщина, которые контактировали с приехавшим из Москвы зараженным, сообщается в официальной группе оперштаба региона в "ВКонтакте".

В Чувашии в субботу подтвердились два новых случая заражения, оба заболевших приехали из Москвы, причем один из них ехал на автобусе. "В настоящее время оба госпитализированы с соблюдением всех правил безопасности. Взяты анализы у родственников и иных контактировавших с ними лиц. Заболевшие чувствуют себя удовлетворительно", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

В воскресенье в Самарской области выписали после выздоровления еще одного пациента, ранее зараженного коронавирусом. Всего в регионе успешно прошли лечение 9 человек, 8 еще остаются в больнице.

Закупки оборудования и меры безопасности

В Саратовской области ожидают поступления аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), региону на закупку 11 единиц техники выделено 22 млн рублей из федерального бюджета. В Минздрав РФ направлена заявка на приобретение еще 50 аппаратов, сообщает в воскресенье оперативный штаб области.

В Пермском крае после появления симптомов пневмонии у двух медиков на карантин закрыли отделение краевой инфекционной больницы, у контактировавших с ними взяты анализы, подозрение на заражение есть еще в отношении троих сотрудников, сообщили власти региона в воскресенье.

В столице Удмуртии дезинфицирующим средствами обработали уже более 180 остановок общественного транспорта, также проводится влажная уборка улиц и общественных мест в других городах. "В Сарапуле продезинфицировали 105 остановок, сквер и набережную, обработали порядка 400 многоквартирных домов", - написал на своей странице в Facebook председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, в городах Воткинск, Можга и Глазов обработали более 260 остановок, скамейки, подъезды, некоторые общественные места.

Работа предприятий и начало учебы

В Кировской области решили разрешить работу центров "Мои документы" и салонов сотовой связи. "Мы принимаем решение возобновить работу центров "Мои документы" исключительно по предварительной записи для оказания только тех услуг, которые требуют личного присутствия граждан. Работа будет организована при строжайшем соблюдении всех правил санитарной безопасности как для самих сотрудников МФЦ, так и для посетителей. Также мы рассматриваем вопрос возобновления деятельности нотариата исключительно по предварительной записи во избежание очередей", - сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Игорь Васильев в воскресенье.

Будут работать только те салоны сотовой связи, которые расположены вне торговых центров, и только при условии неукоснительного соблюдения всех санитарных норм, отметил он.

В Башкирии с понедельника школы начнут дистанционное обучение, планируется, что первый урок проведет глава региона Радий Хабиров. Власти проводят подготовительную работу и просят жителей пойти им навстречу. "За последнюю неделю трафик у всех операторов вырос на 10-15%. Операторы свои мощности не исчерпали и с объемом трафика они должны справиться. Но просим всех жителей республики не перегружать каналы связи во время школьных онлайн-уроков: с 09:00 до 14:30 часов", - обратился к жителям министр образования и науки республики Айбулат Хажин.