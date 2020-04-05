{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Белоруссии безвозмездно передали 10 тыс. тестов на коронавирус из России

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что это подтверждает союзнический характер отношений стран, тесное взаимодействие руководителей систем здравоохранения
Описание
© Игорь Онучин/ТАСС

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Российские тестовые системы для выявления коронавируса в количестве 10 тыс. доставлены автомобилем-рефрижератором в Белоруссию и безвозмездно переданы белорусской стороне. Об этом сообщили в субботу в посольстве России в Белоруссии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это еще один эпизод: мы как братские народы, поддерживая друг друга в тот момент, когда беда приходит в наши дома, смотрим вместе в будущее", - подчеркнул посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который встречал гуманитарный груз. По его словам, доставка тестовых систем в Белоруссию подтверждает союзнический характер отношений стран, тесное взаимодействие руководителей систем здравоохранения. Глава российский дипмиссии подчеркнул, что в борьбе с распространением коронавируса стороны готовы делиться имеющимся опытом.

По словам замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Белоруссии Натальи Жуковой, в непростой ситуации с пандемией коронавируса белорусские специалисты находятся в постоянном контакте с российскими коллегами. Она выразила благодарность российской стороне за оказанную поддержку.

Вице-премьер Игорь Петришенко в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1" ​​​​​отметил, что Белоруссия еще ожидает от России поставку 30 тыс. законтрактованных тест-систем для выявления коронавируса. Они, в частности, будут использоваться для тестирования водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, а также тех граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Белоруссии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов. По последним данным, в Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 440, пять человек умерли.

 

Теги
БелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Дипломаты поблагодарили соотечественников за помощь застрявшим в США россиянам
Российское генконсульство в Нью-Йорке также отметило, что продолжит работу по скорейшему возвращению на родину граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС