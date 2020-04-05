Белоруссии безвозмездно передали 10 тыс. тестов на коронавирус из России

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Российские тестовые системы для выявления коронавируса в количестве 10 тыс. доставлены автомобилем-рефрижератором в Белоруссию и безвозмездно переданы белорусской стороне. Об этом сообщили в субботу в посольстве России в Белоруссии.

"Это еще один эпизод: мы как братские народы, поддерживая друг друга в тот момент, когда беда приходит в наши дома, смотрим вместе в будущее", - подчеркнул посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который встречал гуманитарный груз. По его словам, доставка тестовых систем в Белоруссию подтверждает союзнический характер отношений стран, тесное взаимодействие руководителей систем здравоохранения. Глава российский дипмиссии подчеркнул, что в борьбе с распространением коронавируса стороны готовы делиться имеющимся опытом.

По словам замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Белоруссии Натальи Жуковой, в непростой ситуации с пандемией коронавируса белорусские специалисты находятся в постоянном контакте с российскими коллегами. Она выразила благодарность российской стороне за оказанную поддержку.

Вице-премьер Игорь Петришенко в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1" ​​​​​отметил, что Белоруссия еще ожидает от России поставку 30 тыс. законтрактованных тест-систем для выявления коронавируса. Они, в частности, будут использоваться для тестирования водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, а также тех граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Белоруссии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов. По последним данным, в Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 440, пять человек умерли.