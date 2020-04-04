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Пандемия коронавируса нового типа

Белоруссия ожидает поставки из России по контракту 30 тыс. тестов на коронавирус

Вице-премьер Игорь Петришенко также сообщил, что республика ожидает доставки еще 10 тыс. тестов в качестве гуманитарной помощи

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Белоруссия ожидает от России поставки 30 тыс. законтрактованных тест-систем для выявления коронавируса. Об этом сообщил в субботу вице-премьер Игорь Петришенко в интервью телеканалу "Беларусь-1".

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"Мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тыс. тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, белорусская сторона ожидает доставки в субботу еще 10 тыс. тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи. "Что касается информации о том, что белорусская сторона обращалась за помощью, таких обращений не было в адрес российской стороны. Это добрая воля и элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими санитарными врачами", - сказал Петришенко.

Он уточнил, что в первую очередь тестироваться будут водители, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, находящиеся на отдыхе в санаториях Белоруссии, а также граждане РФ, которые будут возвращаться в Россию через территорию Белоруссию.

По словам Петришенко, в республике налажено производство собственных тестов на коронавирус. В настоящее время выпускается по 700 таких систем в день, и в будущем производство планируется нарастить. "Наша система здравоохранения в полной мере под складывающуюся обстановку обеспечена этими тест-системами", - сказал он.

3 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Россия направила Белоруссии 10 тыс. тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции. По последним данным, в Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 440, пять человек умерли.

 

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БелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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