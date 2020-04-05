США запасли 29 млн доз противомалярийного препарата

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. США создают национальный запас противомалярийного препарата гидроксихлорохин для апробирования в целях борьбы с новым коронавирусом и накопили уже 29 млн доз. Об этом сообщил в субботу на брифинге в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США подготовило программу ускорения разработки антивирусных и иных средств лечения", - информировал Трамп, высказав мнение, что работа в данном направлении продвигается успешно. По словам президента, речь идет о средствах, способных "смягчить протекание и сократить продолжительность" заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"Гидроксихлорохин будет помещен в стратегический национальный запас для определенных пациентов. У нас имеются многие миллионы доз, а говоря точнее, 29 млн доз", - продолжал Трамп, уточнив, что США производят этот противомалярийный препарат сами и планируют закупать его в Индии и ряде других стран.

По словам президента США, он обсудил данный вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который сказал, что серьезно обдумает предложение Вашингтона.

Против малярии и коронавируса

В конце марта сообщалось, что медики из Уханя (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай) провели первые полноценные клинические испытания гидроксихлорохина, средства от малярии, для лечения пациентов c коронавирусом. Этот препарат, по мнению медиков, ускоряет выздоровление, но при этом имеет побочные эффекты.

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало срочное разрешение на поставку в больницы миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин (плаквенил) и хлорохин для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 30 марта газета The Washington Post.

Гидроксихлорохин входит в список шести возможных лекарств для лечения коронавируса нового типа у взрослых, опубликованный Минздравом РФ 27 марта.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 305,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 291 инфицированный умер, выздоровели 14 520 человек.