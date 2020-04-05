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Пандемия коронавируса нового типа

С начала марта Китай экспортировал медицинских товаров на $1,5 млрд

В таможне КНР отметили, что расширение экспорта медицинских средств является углублением международного сотрудничества в борьбе с эпидемией

ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. Китай с 1 марта экспортировал медицинские средства на общую сумму в 10,2 млрд юаней (около $1,45 млрд). Об этом сообщил глава департамента общих операций Главного таможенного управления КНР Цзинь Хай на пресс-конференции в воскресенье.

"С 1 марта этого года через таможню прошла медицинская продукция общей стоимостью 10,2 млрд юаней", - сказал он.

Руководитель департамента указал на факт распространения коронавируса нового типа за рубежом. "Упорядоченное расширение экспорта медицинских средств является углублением международного сотрудничества в борьбе с эпидемией, это важный шаг в совместном реагировании на кризис глобальной системы здравоохранения", - указал Цзинь Хай.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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