В Сингапуре начали бесплатно раздавать медицинские маски

СИНГАПУР, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Сингапура с воскресенья начали бесплатную раздачу медицинских масок после того, как премьер-министр Ли Сянь Лун несколько дней назад впервые призвал жителей использовать эти средства индивидуальной защиты в условиях пандемии нового коронавируса. Как указывается в сообщении правительства, распространение масок будет проходить до 12 апреля.

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"Каждая семья сможет получить маски по числу проживающих плюс одна", - указывается в заявлении. Одновременно в сообщении уточняется, что "маски многоразовые, их можно стирать, гладить и вновь использовать". "Хирургические маски сейчас более необходимы тем, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом", - указали в правительстве.

Премьер 3 апреля в специальном обращении к нации подчеркнул, что власти считают необходимым использовать маски, поскольку появились признаки бессимптомного заражения вирусом. Кроме того, глава правительства сообщил о введении дополнительных ограничений в связи с распространением вируса. В частности, с 7 апреля в городе-государстве будут закрыты все основные объекты, кроме имеющих жизненную необходимость, к числу которых относятся продовольственные магазины, аптеки, общественный транспорт и ряд других, приостановлены занятия в школах и вузах. Ли Сянь Лун также призвал жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Между тем, по его словам, пока это носит рекомендательный характер, но если ситуация не улучшится, правительство готовы на дальнейшее ужесточение мер.

Накануне власти Сингапура сообщили о 75 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с момента обнаружения вируса в стране 23 января. На сегодняшний день число инфицированных в республике приближается к 1,2 тыс., шестеро скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.