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Пандемия коронавируса нового типа

Около 170 европейцев вылетели из России спецрейсом Air France 4 апреля

Посольство Франции в России отметило, что работа диппредставительства и консульств страны в России продолжается

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия предоставила французской авиакомпании Air France разрешение на специальный рейс из Москвы, благодаря чему 170 европейцев, в числе которых граждане Франции, смогли сегодня вылететь в Париж. Об этом в субботу сообщило французское посольство в РФ на своей официальной странице в Facebook.

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"Около 170 французов и европейцев, временно находящихся в России, смогут сегодня вернуться домой, благодаря специальному рейсу Air France AF1155! Спасибо Air France и российским властям. Интенсивная работа посольства и консульств Франции в РФ продолжается!" - говорится в сообщении французского диппредставительства.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента.

 

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РоссияФранцияПандемия коронавируса нового типа
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