Крупнейший выставочный комплекс Сингапура готовят для инфицированных коронавирусом

СИНГАПУР, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Сингапура приступило к переоборудованию крупнейшего в городе-государстве выставочного комплекса под специальное учреждение, куда будут помещаться инфицированные коронавирусом с легкими формами заболеваний. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции министр здравоохранения Гань Ким Юн.

"Singapore Expo станет специальным общественным заведением, куда будут изолировать людей с коронавирусом", - сказал он. Глава ведомства подчеркнул, что "там будут находиться только те, чьи заболевания протекают в легкой форме, но пока не могут возвращаться домой".

Комплекс, который размещается на площади около 10 тыс. кв м, является крупнейшим выставочным комплексом страны. Ранее власти неоднократно подчеркивали, что в случае массового заражения местных жителей страна столкнется с нехваткой мест в государственных и частных больницах, поэтому заболевших в легкой форме будут помещаться в альтернативные заведения.

Минздрав республики в воскресенье сообщил о рекордном суточном скачке инфицированных - 120 человек, общее число превысило 1,3 тыс.

Премьер-министр Ли Сянь Лун 3 апреля сообщил о введении дополнительных ограничений в связи с распространением вируса. В частности, с 7 апреля почти на месяц в городе-государстве будут закрыты все основные объекты, кроме имеющих жизненную необходимость, к числу которых относятся продовольственные магазины, аптеки, общественный транспорт и ряд других, приостановлены занятия в школах и вузах. Ли Сянь Лун также призвал жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Между тем, по его словам, пока это носит рекомендательный характер, но если ситуация не улучшится, правительство готовы на дальнейшее ужесточение мер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.