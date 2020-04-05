В ЕС заявили, что месяц самоизоляции будет стоить для союза 2,5 - 3% ВВП

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Евросоюз потеряет 2,5 - 3% ВВП за месяц самоизоляции граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом в воскресенье в интервью французскому изданию Le Parisien заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Они (экономические последствия - прим. ТАСС) будут очень суровы, - ответил он на соответствующий вопрос. - Если меры по самоизоляции продлятся один месяц, мы потеряем от 2,5% до 3% ВВП и от 5% до 6% с двумя месяцами самоизоляции".

По мнению Бретона, кризис нужно преодолевать совместными усилиями. "Последствия этого кризиса для экономики будут очень тяжелыми, и для борьбы с ним главное слово - солидарность, - пояснил он. - Бесспорная солидарность между европейскими государствами, между континентами, а также с Китаем, а завтра, возможно, и с США. И, очевидно, с Африкой".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.