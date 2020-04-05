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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав переведет пациентов из клиник, перепрофилированных для больных COVID-19

Минздраву также поручено обеспечить медучреждения, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, необходимым числом медиков

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России осуществить перевод в другие клиники граждан, находящихся в федеральных медучреждениях, которые перепрофилируют для больных новым коронавирусом. Об этом говорится в его поручениях, опубликованных в воскресенье на сайте правительства по итогам заседания Координационного совета при правительстве РФ 3 апреля.

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"Минздраву России организовать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти перевод пациентов, находящихся в федеральных медицинских организациях, планируемых к перепрофилированию, в другие федеральные медицинские организации (федеральные государственные учреждения, осуществляющие медицинскую деятельность), обратив особое внимание на больных, перенесших оперативное вмешательство, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, а также на пациентов, имеющих риск развития осложнений основного заболевания в случае несвоевременного оказания им медицинской помощи в плановой форме", - говорится в документе.

Кроме того, Минздраву и Минфину поручено внести законопроект о выделении из федерального бюджета средств для компенсации государственным медорганизациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи в рамках территориального ОМС из-за коронавируса.

Обеспечение медиками

Минздрав России совместно с Росздравнадзором, а также с высшими должностными лицами субъектов РФ должны обеспечить необходимым числом медицинского персонала медучреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

"Минздраву России, Росздравнадзору совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить укомплектование медицинских организаций, оказывающих и планирующих оказывать медицинскую помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией, медицинскими кадрами в соответствии с установленными требованиями", - говорится в сообщении.

Кроме того, поручено оценить готовность медорганизаций к приему пациентов с коронавирусом, где планируется дополнительное развертывание коек. В частности, проверить наличие коек с доступом к медицинскому кислороду, а также возможность создания соответствующих санитарно-эпидемиологических условий.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень организаций в Москве, которые будут перепрофилированы под оказание помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. В общий перечень вошли 29 организаций, всего планируется задействовать более 10 тыс. коек.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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