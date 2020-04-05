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Пандемия коронавируса нового типа

В Южном Судане выявили первый случай инфицирования коронавирусом

Коронавирус обнаружили у 29-летней женщины, которая прибыла в страну из Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 5 апреля. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Южном Судане. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на правительство страны.

Коронавирус обнаружен у 29-летней женщины, которая прибыла из Эфиопии, заявил 5 апреля вице-президент Южного Судана Риек Машар. По его словам, заболевшая находится в изоляции.

Южный Судан стал 51-м государством Африки из 54 стран континента, где выявлены заразившиеся коронавирусом. В регионе Восточной Африки, где расположен Южный Судан, общее количество инфицированных составляет на текущий день 707 человек, 14 умерли. Из стран, имеющих общую границу с Южным Суданом, наибольшее число заболевших в Кении - 126. В Эфиопии, откуда прибыла заразившая молодая женщина, количество инфицированных коронавирусом составляет 38 человек.

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом, был выявлен в Африке 27 февраля на территории Нигерии. На текущий день общее число инфицированных на континенте составляет 8 536 человек, 360 умерли, выздоровели 760 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
Южный СуданПандемия коронавируса нового типа
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