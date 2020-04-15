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В Тюмени ликвидировали открытое горение при пожаре в офисном здании

Площадь пожара составила 450 кв. м

ТАСС, 15 апреля. Открытое горение ликвидировано при пожаре в офисном здании в Тюмени. Площадь пожара составила 450 кв. м, пострадавших нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"В 14:52 мск пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. В 14:59 мск проведена ликвидация открытого горения. Погибших, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что всего на тушении пожара работало 14 единиц техники, 39 человек личного состава. В пресс-службе регионального УГИБДД уточнили журналистам, что движение автомобилей в районе ЧП было ограничено для беспрепятственного тушения.

Теги
РоссияТюменская область
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