На Ямале первые предприниматели соцсферы получили выплаты в 200 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Единовременные денежные выплаты на компенсацию издержек от правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 200 тысяч рублей получили уже 29 предпринимателей, работающих в социальной сфере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.
"За компенсацией расходов до 200 тысяч рублей для социальных предприятий обратились 89 предпринимателей, 29 выплат уже произведено", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе пояснили, что выплата введена в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции и входит в первый пакет мер поддержки.
Выплату, в соответствии с распоряжением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, могут получить предприниматели социально ориентированной сферы. Она распространяется на компенсацию расходов, понесенных в 2019 году, таких как оплата аренды или выкуп помещения, оплата коммунальных услуг и т. п.
Предприниматель Светлана Серова из Салехарда одна из первых получила такую поддержку. Ее бизнес относится к дополнительному образованию - у Серовой школа скорочтения и развития интеллекта. По ее словам, она готовила документы на развитие бизнеса, и все необходимые справки были готовы к моменту введения единовременной выплаты.
Полученные деньги она планирует потратить на оплату налогов, зарплаты и арендных платежей. Серова отметила, что эти деньги будут хорошим подспорьем в текущей ситуации, но добавила, что дополнительно ждет введения льгот, которые касаются предприятий, работающих по патентной системе налогообложения.
Разовые выплаты для ИП
Вторым пакетом мер поддержки для предпринимательского сообщества Ямала предусмотрены единовременные разовые выплаты на безвозмездной и безвозвратной основе для индивидуальных предпринимателей, которые наиболее пострадали из-за последствий распространения коронавируса. Сумма выплаты составит 30 тысяч рублей на сотрудника.
Получить ее могут индивидуальные предприниматели, которые занимаются, например, ремонтом компьютеров и бытовых приборов, химчисткой или фотографией. Для получения выплаты необходимо предоставить только заявление и паспорт. Также обязательными условиями являются регистрация в реестре средних и малых предпринимателей, отсутствие налоговой задолженности.
На получение выплаты уже поступило более 900 заявок, первым 100 предпринимателям деньги переведены.
Все виды поддержки
Всего на Ямале принято два пакета мер поддержки предпринимателей. Они действуют для отраслей группы риска. Таким образом, отмечают в пресс-службе, меры поддержки распространяются на более 7 тысяч малых и средних предприятий, на которых заняты более 20 тысяч человек.
Для отраслей из группы риска ставка налога по упрощенной системе налогообложения снижена с 5% до 1%, ставка единого налога на вмененный доход с 15% до 7,5%, установлены минимальные ставки аренды на государственное и муниципальное имущество и землю с возможностью отсрочки платежа до конца 2020 года. При этом частные арендодатели не обязаны предоставлять отсрочку, но правительство приветствует их инициативу. Для всех предпринимателей, кто закрылся из-за введения режима повышенной готовности предусмотрена компенсация платы за коммунальные услуги. Для всех заемщиков фонда микрофинансирования ЯНАО - отсрочка на шесть месяцев.
Для транспортной отрасли обнулен транспортный налог в 2020 году и отменена плата за разрешение на такси. Предприятия строительной отрасли получили отсрочку по оплате транспортного налога, налога на имущество, а также по аренде на 2020 год, льготы предусмотрены и для строительных предприятий, работающих по "упрощенке". Для торговых центров площадью более 2 тысяч квадратных метров предусмотрена отсрочка по налогу на имущество, платежам за аренду имущества и земли, льготы для предприятий на УСН аналогичны строительной отрасли. Для остальных торговых центров предусмотрена компенсация расходов по коммунальным платежам. А торговые центры, идущие на послабления арендаторам, могут получить компенсацию коммунальных расходов и отсрочку по аренде земли.
Для предпринимателей, занятых в сфере торговли в труднодоступных населенных пунктах предусмотрен беспроцентный годовой займом до 2 млн рублей с отсрочкой платежа на 6 месяцев на приобретение товаров первой необходимости из списка Минпромторга России.
Помощь бизнеса
В кризисных условиях на призыв правительства о необходимости поддержки предпринимателей уже откликаются владельцы крупных торговых центров. Так, в Салехарде ритейл парк "Славянский" полностью отменил арендную плату за апрель для тех магазинов, кто закрылся на период действия ограничительных мер, а это около 20 как местных, так и федеральных сетей. Для тех компаний, которые работают, предприниматель предоставил скидку по аренде, рассказали в пресс-службе.
"Пока мера будет действовать до конца апреля. Это собственная инициатива владельца торговых площадей. Такая взаимная поддержка предпринимателей поможет им сохранить бизнес и рабочие места", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Предприниматель Александр Забегаев считает, что такая мера действительно очень своевременна. "Не работать целый месяц - это очень тяжело для любого бизнесмена, самое главное - это позволит сохранить нашу команду, которую очень тяжело собрать. Второе - это то, что мы не претерпим такие сильные убытки благодаря тому, что нам пошли на уступки", - приводят слова бизнесмена в пресс-службе правительства.