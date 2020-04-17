На Ямале первые предприниматели соцсферы получили выплаты в 200 тыс. рублей

Всего за этим видом помощи в связи с последствиями распространения коронавируса обратились 89 представителей бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Единовременные денежные выплаты на компенсацию издержек от правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 200 тысяч рублей получили уже 29 предпринимателей, работающих в социальной сфере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг. "За компенсацией расходов до 200 тысяч рублей для социальных предприятий обратились 89 предпринимателей, 29 выплат уже произведено", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе пояснили, что выплата введена в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции и входит в первый пакет мер поддержки.

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Выплату, в соответствии с распоряжением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, могут получить предприниматели социально ориентированной сферы. Она распространяется на компенсацию расходов, понесенных в 2019 году, таких как оплата аренды или выкуп помещения, оплата коммунальных услуг и т. п. Предприниматель Светлана Серова из Салехарда одна из первых получила такую поддержку. Ее бизнес относится к дополнительному образованию - у Серовой школа скорочтения и развития интеллекта. По ее словам, она готовила документы на развитие бизнеса, и все необходимые справки были готовы к моменту введения единовременной выплаты. Полученные деньги она планирует потратить на оплату налогов, зарплаты и арендных платежей. Серова отметила, что эти деньги будут хорошим подспорьем в текущей ситуации, но добавила, что дополнительно ждет введения льгот, которые касаются предприятий, работающих по патентной системе налогообложения. Разовые выплаты для ИП Вторым пакетом мер поддержки для предпринимательского сообщества Ямала предусмотрены единовременные разовые выплаты на безвозмездной и безвозвратной основе для индивидуальных предпринимателей, которые наиболее пострадали из-за последствий распространения коронавируса. Сумма выплаты составит 30 тысяч рублей на сотрудника. Получить ее могут индивидуальные предприниматели, которые занимаются, например, ремонтом компьютеров и бытовых приборов, химчисткой или фотографией. Для получения выплаты необходимо предоставить только заявление и паспорт. Также обязательными условиями являются регистрация в реестре средних и малых предпринимателей, отсутствие налоговой задолженности. На получение выплаты уже поступило более 900 заявок, первым 100 предпринимателям деньги переведены. Все виды поддержки Всего на Ямале принято два пакета мер поддержки предпринимателей. Они действуют для отраслей группы риска. Таким образом, отмечают в пресс-службе, меры поддержки распространяются на более 7 тысяч малых и средних предприятий, на которых заняты более 20 тысяч человек.

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