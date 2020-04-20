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Пандемия коронавируса нового типа

Против жителя Екатеринбурга, ранившего участкового при госпитализации, возбудили дело

Мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию напал на сотрудника полиции с ножом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского с ножом при попытке его принудительной госпитализации в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что полицейский получил ножевое ранение, помогая сотрудникам Роспотребнадзора провести принудительную госпитализацию жителя Екатеринбурга, возможно, заразившегося коронавирусной инфекцией. Мужчина напал на участкового, не желая ехать в клинику. Госпитализация полицейскому не понадобилась.

 

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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