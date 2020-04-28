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Военные химики продезинфицировали первые 34 социальных объекта в Свердловской области

Всего военнослужащим предстоит провести обработку более 110 организаций
Военнослужащий мобильного расчета оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО во время дезинфекции территории центра социальной помощи семье и детям "Каравелла" в Екатеринбурге Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Военнослужащий мобильного расчета оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО во время дезинфекции территории центра социальной помощи семье и детям "Каравелла" в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа в понедельник провели дезинфекцию первых 34 социальных объектов в Свердловской области общей площадью 27 тыс. кв. м., израсходовав 60 тонн дезраствора, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"К работам были привлечены 10 мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а таже авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что всего в Свердловской области военнослужащим предстоит провести обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только соцобъектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий: в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора региона Евгения Куйвашева.

Теги
РоссияСвердловская область
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