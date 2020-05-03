На Ямале ликвидировали открытое горение деревянного дома

ТАСС, 3 мая. Открытое горение жилого деревянного двухэтажного дома ликвидировано в поселке Лесном Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 08:15 (06:15 мск) ликвидировано открытое горение на площади 495 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщалось, что в 04:10 мск поступила информация о пожаре двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме в поселке Лесном (Надымский район). Локализация пожара была объявлена в 07:25 (05:25 мск) на площади 495 кв. м.

По предварительной информации пресс-службы, пострадал один мужчина, который с ожогами был госпитализирован медиками, погибших нет. По официальной информации в доме зарегистрировано 28 человек. Спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе два ребенка, остальные жильцы самостоятельно покинули здание. Эвакуированные из дома временно размещены в автобусе. Будет решаться вопрос об их дальнейшем месте жительства.