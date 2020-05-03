{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале ликвидировали открытое горение деревянного дома

Ранее спасатели эвакуировали 13 человек, один пострадал

ТАСС, 3 мая. Открытое горение жилого деревянного двухэтажного дома ликвидировано в поселке Лесном Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 08:15 (06:15 мск) ликвидировано открытое горение на площади 495 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщалось, что в 04:10 мск поступила информация о пожаре двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме в поселке Лесном (Надымский район). Локализация пожара была объявлена в 07:25 (05:25 мск) на площади 495 кв. м.

По предварительной информации пресс-службы, пострадал один мужчина, который с ожогами был госпитализирован медиками, погибших нет. По официальной информации в доме зарегистрировано 28 человек. Спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе два ребенка, остальные жильцы самостоятельно покинули здание. Эвакуированные из дома временно размещены в автобусе. Будет решаться вопрос об их дальнейшем месте жительства.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
В ЯНАО горит деревянный дом на площади около 500 кв. м
Один человек пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС