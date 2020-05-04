Коронавирус подтвердили у трех представителей Челябинской епархии

ТАСС, 4 мая. Коронавирусная инфекция, по уточненным данным, подтвердилась у трех из 14 госпитализированных священников и сотрудников кафедрального собора и епархиального управления. Об этом сообщил ТАСС секретарь Челябинской митрополии Игорь Шестаков.

Раннее сообщалось о 14 заболевших коронавирусной инфекцией.

"Госпитализированы 14 человек. Из них семь священнослужителей вместе с митрополитом, остальные - сотрудники собора и епархиального управления. В частности, пресс-секретарь, референт, водитель. В настоящий момент у нас три подтвержденных диагноза - священник и два сотрудника кафедрального собора", - сказал Шестаков.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 3 мая в регионе подтверждены 697 случаев коронавирусной инфекции, 54 из них - за последние сутки. 74 больных COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц, умерли шестеро.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.