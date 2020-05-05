Власти Нижневартовска заявили, что прилетевшая из Москвы девушка не знала о коронавирусе

ТАСС, 5 мая. Несовершеннолетняя девушка, которая прилетела из Москвы в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ), не знала, что заражена коронавирусом. Поэтому девушка не могла скрывать эту информацию, сообщил во вторник в опубликованном на странице горадминистрации в "ВКонтакте" обращении заместитель главы города Николай Лукаш.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что девушка прилетела в Нижневартовск, сознательно скрыв положительный результат теста на коронавирус. Материалы дела были переданы в полицию для проведения проверки.

"Информация, которая первоначально предоставлялась, не совсем соответствует действительности. На момент принятия решения, что ребенок должен прилететь из Москвы в Нижневартовск и приобретения билетов для перелета ни ребенок, ни родители не обладали информацией о том, что взятые тесты являются положительными. Эта информация поступила родителям в обед уже 30 апреля в Нижневартовске", - сказал Лукаш.

Он добавил, что впоследствии родители немедленно сообщили в поликлинику о положительном анализе. Семья взята под меднаблюдение.

Всего в округе выявлено 508 случаев коронавируса, выздоровели 159 человек, умерли четверо.