Самолеты "Як" с портретами героев Великой Победы пролетят над Ханты-Мансийском и Сургутом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая. /ТАСС/. Самолеты "Як" в рамках акции "Бессмертный полк в небе" пролетят в День Победы над Ханты-Мансийском и Сургутом с портретами на бортах участников Великой Отечественной войны. Всего на самолетах размещено более 1000 фотографий героев, которые присылали жители Югры, сообщил ТАСС вице-президент региональной федерации самолетного спорта Павел Манченко.

"В Югре 9-10 мая пройдет акция "Бессмертный полк в небе", приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая шесть самолетов "Як" с размещенными на их бортах портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, а потом городом Сургутом, 10 мая они пролетят вблизи Нижневартовска и Мегиона", - сказал Манченко.

По его словам, фотографии жители Югры сами присылали для данной акции. "Это портреты их родственников - дедов, прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Бессмертный полк поднимется в небо, символизируя победу над фашизмом", - отметил он.

По словам Манченко, управлять самолетами будут летчицы пилотажной группы "Барсы", базирующейся в Сургуте.

Впервые подобное мероприятие прошло в России в Югре в 2019 году. Тогда 9 мая шесть самолетов "Як" в рамках акции "Бессмертный полк" пролетели над Сургутом с 12 портретами на бортах участников Великой Отечественной войны. Самолетами управляли командир и летчицы пилотажной группы "Барсы". Организатором акции выступила Федерация самолетного спорта ХМАО.