В авиапараде над Екатеринбургом впервые приняли участие вертолет Ми-26 и истребители Су-34

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 и многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 в ходе авиапарада в честь 75-летия Победы впервые пролетели над центральной площадью Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у нас состоялась воздушная часть показа авиационной техники, к выполнению поставленной задачи привлекались наиболее подготовленные экипажи нашего объединения - 14-й армии ВВС и ПВО. Подчеркну, что в небе уральской столицы впервые пролетает такое количество авиационной техники, 22 единицы от самых современных типа Су-34 фронтовых бомбардировщиков до заслуженных ветеранов Ан-12, Ан-26. Также впервые в небе уральской столицы пролетели вертолеты Ми-8МТВ-5 - это тоже новая модификация авиатехники. С погодой нам сегодня как никогда повезло, погода ясная и солнечная, никаких трудностей по метеоусловиям экипажи не испытывают", - сообщил исполняющий обязанности заместителя командира авиаполка Виталий Паршин.

Вертолет Ми-26 возглавлял авиаколонну. Его максимальная взлетная масса составляет 56 тонн, грузоподъемность - 20 тонн, машина способна перевезти до 70 десантников или 85 пассажиров, но, несмотря на это, летные экипажи называют ее "Ласточка".

За Ми-26 следовало звено ударных вертолетов Ми-24П. Паршин рассказал ТАСС, что возглавлял звено подполковник Кирилл Козинченко, командир вертолетной эскадрильи за штурвалом Ми-24. "Дед подполковника Козинченко - младший сержант Кузьма Петрович Козинченко - в годы Великой Отечественной войны проходил военную службу техником бомбардировочной авиации. Офицер продолжает авиационную династию своего деда и отца - летчика армейской авиации", - уточнил офицер.

Маршрут полета проходил над главной улицей Екатеринбурга - проспектом Ленина. Жители города наблюдали за авиацией с балконов, окон, дворов, благодаря хорошей погоде самолеты было видно почти из каждого района. Группу оперативно-тактической авиации возглавляла пара фронтовых самолетов-разведчиков Су-24МР смешанного авиационного полка с челябинского аэродрома Шагол. А за ними впервые в небе Екатеринбурга летели сверхзвуковые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в кабине пилотов были размещены фотографии фронтовиков "Бессмертного полка".

Замыкали колонну истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31, которые дислоцируются в городе Канске Пермского края. Именно летчики Пермского истребительного авиационного полка первыми в 2012 году совершили перелет на Северный полюс, а в 2015 году осуществили учебно-боевой перехват и уничтожение группы крылатых ракет, совершавших полет на сверхзвуковой скорости. Планируется, что второй раз авиация Центрального военного округа пролетит в таком же составе днем 9 мая над городом Верхняя Пышма.