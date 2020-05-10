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Пандемия коронавируса нового типа

Очаг коронавируса выявили в Когалымской больнице в ХМАО

В медучреждении заразились коронавирусом 16 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая. /ТАСС/. Медики выявили очаг коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО), в Когалымской больнице подтвердилось 16 случаев заражения. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе региона.

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"Выявлен новый очаг - Когалымская больница, 16 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в регионе выявили 67 новых случаев заражения в семи муниципальных образованиях. "Это максимальный показатель заболеваемости с начала распространения новой коронавирусной инфекции в нашем регионе", - подчеркивают в штабе.

Всего в округе зафиксировано 693 случая заражения коронавирусной инфекцией, пять человек умерли, 238 выздоровели.

 

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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