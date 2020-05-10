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В Челябинской области ликвидировали пожар на территории Ильменского заповедника

Возгорание тушили четыре дня

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая. /ТАСС/. МЧС ликвидировало пожар на 135 га на территории Ильменского государственного заповедника в Челябинской области. Борьба с огнем продолжалась четыре дня, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального главного управления ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что на территории одного заповедника произошел пожар.

"Четыре дня сотрудники МЧС, специалисты областной службы спасения и Главного управлениям лесами Челябинской области вели бой с огненной стихией на территории Ильменского государственного заповедника. Для тушения такого крупного и сложного лесного пожара привлекались силы и средства подразделений ГУ МЧС России по области, Миасского поисково-спасательного отряда, а также Ильменского заповедника. Кроме того, для качественного мониторинга обстановки и развития пожара был привлечена беспилотная летательная авиация "чрезвычайного" ведомства. Совместными усилиями стихию удалось усмирить, пожар ликвидирован на площади 135 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение огня осложнялось горным рельефом местности и каменистой поверхностью. "Огнеборцы подбирались на автомобилях максимально близко к очагам, затем пересаживались на квадроциклы или шли пешком. Для тушения пожара использовались ранцевые огнетушители и воздуходувки. Проведена дополнительная опашка кромки пожара с юго-восточной и северной стороны", - поясняют в ведомстве.

Наиболее вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. На территории Челябинской области действует противопожарный режим. Ильменский заповедник - природная охраняемая государством заповедная территория, располагается в Челябинской области вблизи от города Миасса.

Теги
РоссияЧелябинская область
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